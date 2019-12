Astronomia: dalle Quadrantidi alle congiunzioni, cosa ci attende nel cielo di Gennaio 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Congedato il 2019, inizia un nuovo anno ed in particolare un nuovo mese ricco di eventi astronomici: ecco di seguito cosa ci riserva il cielo del mese di Gennaio 2020. Partiamo dalla nostra stella: il Sole trova fino al 20 nella costellazione del Sagittario, poi passa nel Capricorno. La durata del giorno aumenta di circa 49 minuti dall’inizio del mese. Il 5 la Terra si trova al perielio, cioè nel punto più vicino al Sole lungo sua orbita (0.983 AU). Il nostro satellite si trova in fase di Primo Quarto il 3, plenilunio il 10, Ultimo Quarto il 17, novilunio il 24. Il 2 la Luna raggiunge l’apogeo (il punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita, 404.578 km), il 13 perigeo (il punto opposto 365.963 km) ed il 29 nuovamente l’apogeo (405.389 km). Credit: Massimiliano Pedi In riferimento all’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio non è visibile nelle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

