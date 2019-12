Assunzione per 16 lavoratori, c'è anche la precaria scomparsa nel 2016: il Comune porta il contratto al cimitero (Di martedì 31 dicembre 2019) Sedici dipendenti dell'Asu di Bagheria, in provincia di Palermo, hanno firmato il contratto a tempo indeterminato.Momento di... Leggi la notizia su today

francescoseghez : Il caso Bonus Eccellenze per assunzione laureati e dottori di ricerca previsto per 2019 e mai attivato fino a una s… - Today_it : Assunzione per 16 lavoratori, c'è anche la precaria morta nel 2016: il Comune porta il contratto al cimitero - davide999a : RT @magmaprod: Il #GSGIAG ringrazia @IlSudOnLine per aver pubblicato la lettera del nostro collega @Lucafontana_fg. Per le #riforme della #… -