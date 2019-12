Ascolti TV primetime, lunedì 30 dicembre 2019: I Miserabili all’11.9%, Ballerina al 12.3% (Di martedì 31 dicembre 2019) Gli Ascolti tv primetime di lunedì 30 dicembre 2019. Nella serata di ieri, lunedì 30 dicembre 2019, su Rai1 Ballerina ha conquistato 2.782.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Vasco NonStop Live 018+019 ha raccolto davanti al video 1.701.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 la serie tv in replica 9-1-1 ha interessato 1.133.000 spettatori pari al 6.1% di share (netto di quattro episodi). Su Italia 1 Un Amico Molto Speciale ha intrattenuto 1.326.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 la seconda puntata della miniserie I Miserabili ha ottenuto 2.643.000 spettatori pari all’11.9%. Su Rete4 Mountains – la vita sopra le nuvole totalizza un a.m. di 724.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Josephine Ange Gardien ha registrato 485.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Jhonny ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

