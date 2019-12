Ascolti tv 30 dicembre: flop di Vasco Rossi superato da I Miserabili e Ballerina. Gerry Scotti in negativo (Di martedì 31 dicembre 2019) Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, lunedì 30 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il concerto di Vasco Rossi, Vasco NonStop Live 018+019. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Ballerina. Occhio anche agli Ascolti del preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di lunedì 30 dicembre 2019 Su Rai 1 Ballerina ha conquistato 2.782.000 spettatori pari al 12.3% di share. Canale 5 Vasco NonStop Live 018+019 ha raccolto davanti al video 1.701.000 spettatori pari al 9.3% di share. Rai 2 la serie tv in replica 9-1-1 ha interessato 1.133.000 spettatori pari al 6.1% di share. Italia 1 Un Amico Molto Speciale ha intrattenuto 1.326.000 ... Leggi la notizia su kontrokultura

