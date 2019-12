Ascensore precipita giù dal piano 9. Muore l’intera famiglia che era all’interno (Di martedì 31 dicembre 2019) Una terribile tragedia giunge a poche ore dal nuovo anno. Una famiglia intera composta da 4 persone ha perso la vita dopo che l’Ascensore della loro casa è precipitato dal nono piano. L’accaduto si è verificato a Santos, in Brasile. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, 30 dicembre, e secondo quanto appreso l’edificio è di proprietà della Marina brasiliana. Una delle persone decedute sarebbe la moglie di un funzionario. Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, i quali non sono però riusciti a salvare le vite delle sfortunate vittime. Sono stati i pompieri a scoprire che i morti facessero parte dello stesso nucleo familiare. Per quanto concerne le cause del crollo, gli inquirenti sono al lavoro per comprendere con esattezza i motivi dell’incredibile tragedia. (Continua dopo la foto) Precisamente, l’incidente ha avuto luogo alle ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

