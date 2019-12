Arsenal: Aubameyang e il sacrificio dei Gunners (Di martedì 31 dicembre 2019) Aubameyang ha giocato una gara di grande sacrificio in Arsenal-Chelsea. Si sono visti segnali tattici interessanti I giocatori dell’Arsenal sembrano aver risposto bene al cambio di allenatore. Seppur con la sconfitta contro il Chelsea, si è vista intensità e situazioni tattiche interessanti. Dopo un’ottima mezzora dal punto di vista offensivo, nel resto della gara i Gunners si sono difesi piuttosto bassi, per negare spazi agli avversari. Lo si è fatto comunque bene, con una squadra molto corta e pronta a ripartire. Si vede nella slide sopra, tutti raccolti in pochi metri. Da segnalare la generosità di Aubameyang, che raddoppiava costantemente in aiuto di Saka. Insomma, Arteta ha avuto segnali incoraggianti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

