Arnold Schwarzenegger e Clint Eastwood, Capodanno insieme sulla neve: lo scatto virale [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) “Nominate una coppia più iconica di noi, vi sfido“, il commento sardonico con cui è stata postata via Instagram la foto virale di Arnold Schwarzenegger e Clint Eastwood; quasi consapevole delle potenzialità in termini social dello scatto, l’attore austriaco sembra scherzare sulla bizzarria dell’immagine, da lui prontamente postata come augurio di buon anno nuovo. In questa, è possibile assistere ai due leggendari attori dell Hollywood classica, nell’atto di lanciarsi in una discesa con gli sci. I due starebbero infatti trascorrendo gli ultimi giorni dell’anno insieme, in una non specificata località montana. Qui, i leggendari attori e registi (72 anni l’austriaco, addirittura 89 per l’americano) sono impegnati nella mutua passione per gli scii, che li avrebbe dunque portati a passare insieme queste vacanze natalizie. Lo scatto di Arnold ... Leggi la notizia su velvetgossip

