Archeologia | Cina | scoperti altri 200 Guerrieri di Terracotta

Archeologi cinesi hanno scoperto altri 200 Guerrieri di Terracotta nella fossa n°1 del Museo del Sito del Mausoleo dell'imperatore Qinshihuang. Durante il terzo scavo avviato tra il 2009 e il 2019 è stata esplorata un'area di 400 metri quadrati nella fossa n°1, la più grande delle tre che circondano la tomba del primo imperatore della nazione nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nordoccidentale. Il responsabile dello scavo ha dichiarato che in base ai diversi reperti, la maggior parte delle statue in Terracotta appena scoperte possono essere suddivise in 2 categorie: Guerrieri che impugnano armi inastate, con il braccio destro piegato e pugni semichiusi, e Guerrieri che portano archi, con il braccio destro in posizione naturale. La scoperta fornisce nuove informazioni sul sistema militare e sulle attrezzature belliche del periodo 221 a.C.-206 a.C.

