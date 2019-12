Antonella Clerici fa il bilancio del suo 2019: meno successi più famiglia ed è questo che conta (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ arrivato il momento, come succede sempre negli ultimi giorni del mese di dicembre, di fare un bilancio su quello che è stato l’anno appena concluso. Che cosa ci ha portato di buono e di meno buono il 2019? Per Antonella Clerici questo è stato un anno ricco d’amore e di famiglia e nel suo best nine di Instagram, non può che notare come per lei sia diventato fondamentale l’affetto delle persone che ama. Da Maelle a Vittorio Garrone: meno scatti sul palco, meno momenti di spettacolo ma più famiglia, e per la conduttrice adesso, quest è quello che conta. La Clerici invita tutti a riflettere su quelle che sono nella vita le priorità: la famiglia di certo è al primo posto. IL 2019 DI Antonella Clerici: meno successi MA PIU’ famiglia Gli auguri per il nuovo anno di Antonella Clerici con un invito per tutti che fa riflettere: Nell’augurarvi ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

