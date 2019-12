Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 31 Dicembre: ecco cosa accadrà (Di martedì 31 dicembre 2019) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di martedì 31 Dicembre 2019. ecco dove eravamo rimasti: Isaac, recatosi all’appuntamento, ascolterà le parole di Antolina che non ha la minima intenzione di lasciare in pace lui ed Elsa. Durante la colluttazione con Guerrero, la Ramos precipiterà nel burrone e perderà la vita. Matias, presente nel fatale istante, informerà tutti dell’accaduto. Francisca, intanto, si recherà a Belmonte per indagare, essendo sospettosa di Esteban Fraile. Il rapporto tra Maria e l’infermiera continua a peggiorare, così Dori decide di licenziarsi. Ma Fernando impone a Maria di riassumerla. Anticipazioni Il Segreto di oggi martedì 31 Dicembre: Isaac e Matias hanno raggiunto Antolina con una grossa somma di denaro da darle ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomnews : IL SEGRETO anticipazioni e trame puntate dal 7 al 10 gennaio 2020 - #SEGRETO #anticipazioni #trame - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame fino al 10 #gennaio - Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni del 31 dicembre: Antolina cade nel burrone -