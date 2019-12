Anticipazioni e ospiti di L’Anno Che Verrà su Rai1, lo show di Capodanno condotto da Amadeus (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono numerosi gli ospiti di L'Anno Che Verrà, show che la Rai riserva all'ultimo dell'anno per accompagnare in festa la vecchia annata e accogliere quella nuova. Amadeus è il comandate di questa nuova edizione della quale si conosce già il cast artistico, composto da nomi della vecchia e della nuova guardia musicale. Gli ospiti di L'Anno Che Verrà su Rai1 A poche ore dall'annuncio dei Big di Sanremo di straforo, Amadeus affronterà l'ultimo dell'anno con l'amaro in bocca di chi è stato fregato in corner. Lista alla mano, saranno quindi tanti gli artisti prossimi al debutto o al ritorno all'Ariston che prenderanno parte a L'Anno Che Verrà, a cominciare dal grande veterano Marco Masini. Il cantautore toscano si appresta quindi a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera sul palco del Teatro Ariston, che ha calcato per l'ultima volta nel 2017 quando ha gareggiato con il brano ... Leggi la notizia su optimaitalia

