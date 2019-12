Anno nuovo, vita nuova: ecco le coppie vip scoppiate nel 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 è quasi al termine ed è stato palcoscenico di rotture importanti nel mondo dello spettacolo. Da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo fino alla coppia d’oro composta da Colin e Livia Firth: tutti i vip che brinderAnno da single all’Anno che verrà. L’amore è eterno… finché dura Nella notte di San Silvestro, molte coppie si ritroverAnno a brindare insieme al nuovo Anno che arriverà, altre ancora sarAnno distanti ma si dedicherAnno pensieri dolci. Altre persone invece, inizierAnno questo 2020 da soli, brindando ad una nuova vita da single con tanti di buoni propositi nuovi di zecca. Non è un nuovo film su Bridget Jones, anche se uno dei protagonisti è sempre lui. Colin Firth e la sua (ex) moglie Livia si separano dopo ben 22 anni d’amore. L’attore britannico e la moglie italiana mantengono però un ottimo rapporto di amicizia, anche per il bene dei loro due figli. La causa della ... Leggi la notizia su thesocialpost

MarroneEmma : Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020… - pdnetwork : 'Il 2020 dovrà essere l'anno di un nuovo vocabolario civile. Basta odio. Bisogna ricostruire un sistema industriale… - nzingaretti : Il 2020 dovrà essere l'anno di un nuovo vocabolario civile e con politiche di vera ricostruzione. Basta odio. Bisog… -