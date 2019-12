Anna Tatangelo apre l’anno ad Agropoli: concerto in piazza Vittorio Veneto (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIl primo gennaio 2020, in piazza Vittorio Veneto, con inizio a partire dalle 19.30, la città di Agropoli saluterà l’arrivo del nuovo anno con la cantante Anna Tatangelo. La cantante di Sora presenterà i suoi cavalli di battaglia, le canzoni tratte dall’ultimo album “La fortuna sia con me” e tanti altri brani, che certamente sapranno intrattenere e divertire il pubblico. C’è tanta attesa per questo tradizionale appuntamento, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola. Ingresso libero. L'articolo Anna Tatangelo apre l’anno ad Agropoli: concerto in piazza Vittorio Veneto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

