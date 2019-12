Angela Merkel al discorso di fine anno: «Hanno ragione i giovani che protestano: il cambiamento climatico è una minaccia» (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel suo messaggio di fine anno, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha promesso che lotterà con tutte le forze per combattere i cambiamenti climatici e per permettere alle future generazioni di vivere in pace e prosperità. «Il riscaldamento globale è reale, è una minaccia», ha affermato nel discorso che sarà trasmesso in tv per l’ultimo dell’anno. «Dobbiamo fare tutto ciò che è umanamente possibile per superare questa sfida umana, è ancora possibile», ha aggiunto, ed è un dovere «verso i nostri figli e i nostri nipoti». «Questa convinzione – ha aggiunto – ci ha fatto ratificare un programma di protezione del clima, fra Bund e Laender, qualche giorno fa». «È vero – ha continuato poi senza citare esplicitamente i giovani di Fridays for future, che accusano gli “anziani” del pianeta -, con i miei 65 anni sono in un’età per la quale non ... Leggi la notizia su open.online

