Ancora ladri alla scuola Belvedere (Di martedì 31 dicembre 2019) L’anno si chiude con una pessima notizia. Quella del furto alla scuola media Belvedere, al Vomero. Una scuola di eccellenza, nel quartiere collinare, che solo qualche giorno fa, a ridosso del Natale, era stata protagonista del programma Telecamere in classe, andato in onda su Rai3. Nel servizio venivano mostrate le attività svolte nell’istituto, le attrezzature, il laboratorio di robotica. Proprio quello che è stato oggetto di saccheggio da parte dei ladri. Che hanno portato via non solo le attrezzature ma anche il ricavato della vendita di beneficenza fatta all’interno della scuola il 19 dicembre scorso, durante la quale genitori e alunni avevano raccolto denaro da devolvere ad associazioni varie. Un danno enorme. Che fa male al cuore. La notizia è data dalla stessa scuola, sulla sua pagina Facebook. Pubblichiamo integralmente il post come proposto ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Ancora ladri alla scuola Belvedere Sono andati a colpo sicuro verso il blindato che conteneva soldi ricavati dalle… - cappai_luca : E poi c'è Giotto il mio cane che caccia i topi meglio dei gatti (ahi me. Sono animalista). '' Aveva ancora la testa… - ottopagine : Bellizzi assediata dai ladri, ancora un furto ieri sera #Avellino -