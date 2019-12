Ancelotti James Rodriguez: il tecnico lo vorrebbe anche all’Everton (Di martedì 31 dicembre 2019) Ancelotti non ha mai smesso di guardare con attenzione a James Rodriguez: il tecnico lo vorrebbe anche all’Everton Carlo Ancelotti è partito molto bene all’Everton: il tecnico ex Napoli ha collezionato due vittorie in due partite, e vorrebbe portare in Inghilterra uno dei suoi fedelissimi, James Rodriguez richiesto anche a De Laurentiis in estate. Secondo il quotidiano spagnolo As, il trequartista colombiano sarebbe propenso a trasferirsi all’Everton, essendo ai margini del progetto del Real Madrid anche a causa dei tanti problemi fisici. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

LucaParry85 : @chrisACM1899 Il figlio di james alla corte di Davide ancelotti ?????? - chrisACM1899 : @LucaParry85 Se Ancelotti si fosse ritirato avrebbero scritto “James pensa al ritiro” - LucaParry85 : @chrisACM1899 Mi vedo ancelotti che passa in terza divisione e i giornali James pronto a fare il grande salto nella terza categoria inglese -