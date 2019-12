Alta tensione in Iraq. Migliaia di manifestanti attaccano l’ambasciata americana a Baghdad. Decine di feriti. Trump: “Attacco orchestrato dall’Iran. Saranno ritenuti pienamente responsabili” (Di martedì 31 dicembre 2019) Le forze di sicurezza irachene hanno respinto un attacco di manifestanti all’ambasciata americana a Baghdad, frapponendosi tra loro e le porte della sede diplomatica. Migliaia di persone, scrive la Bbc, che protestavano per i raid Usa in Iraq che hanno fatto 25 morti tra i combattenti della milizia sciita Kataib Hezbollah, hanno raggiunto l’ambasciata, oltrepassando i checkpoint della Green Zone, abitualmente blindata, al grido di “Morte all’America” e bruciando bandiere americane. I feriti dell’attacco sono oltre 60. Il primo ministro dimissionario iraniano, Adel Abdel Mahdi, ha esortato le Migliaia di manifestanti a ritirarsi. Ieri il governo iracheno aveva condannato i raid americani perché “violano la sovranità dell’Iraq”, dicendosi pronto a “rivedere le relazioni” con Washington. “L’Iran ha ucciso un ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

