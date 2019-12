Almanacco del 31-12-2019 ore 07:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) Almanacco del giorno che siamo a sabato 21 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro canisio sacerdote dottori anche il San Temistocle Martire prova di Temistocle andiamo a parlare derivante dal greco themistocles latinizzato in themistocles significa che ha Gloria per la giustizia di nome del Generale ateniese del quinto secolo avanti Cristo attualmente è poco diffuso in tutta Italia è un tipo emotivo ma cerca di tenere a bada a questo stato d’animo sforzandosi di essere riflessivo e pagato Sa ascoltare gli altri infondere fiducia essendo convinto che anche i giorni più neri siano utili per apprezzare le gioie di ogni giorno In campo sentimentale Cerca la complicità e fa di tutto per eliminare i contrasti pur mantenendoil proprio carattere sa Infatti che l’amore è l’incontro di due diverse personalità e che in questo cammino due è ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 31-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - amaveronags1 : Che bela la me Verona... Il buongiorno del gianka, giorni di festa in piazza Bra anni '50 #almanacco di martedì 3… - SerafinoSea : @OGiannino Lo stipendio del gruppo che ti ha offerto un lavoro tipo almanacco del giorno dopo comprende anche attaccare manifesti? -