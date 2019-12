Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per gelate da stasera, pericolo valanghe “marcato” (Di martedì 31 dicembre 2019) In Veneto, le condizioni Meteorologiche, con tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, permarranno nei primi due giorni dell’anno entrante. Un aumento delle temperature massime sarà accompagnato da una sostanziale assenza di variazioni per quelle minime. In pianura, tra stasera e dopodomani, temperature anche inferiori allo zero e la presenza di nebbie potranno determinare – soprattutto nelle ore più fredde, di notte e di primo mattino – formazione di brina e ghiaccio al suolo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha comunicato l’attivazione della fase operativa di “attenzione” per “gelate”, dalle 20 di questa sera alle 10 di giovedì 2 gennaio, sulle zone di pianura e costiere del territorio regionale. In riferimento al pericolo valanghe, da oggi a giovedì 2 gennaio il Centro Arpav di Arabba prevede un indice ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

