Alessia Marcuzzi, via il costume! La foto “con vista” alle Maldive toglie il fiato (Di martedì 31 dicembre 2019) Anche Alessia Marcuzzi è volata al caldo per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno. E anche lei come tanti vip tra cui i coniugi Totti e quelli Icardi si trova alle Maldive al momento. E proprio come Ilary Blasi e Wanda Nara, pure dal profilo Instagram della bella conduttrice romana arrivano scatti spettacolari. Quelli di famiglia, come i romantici post con la sua dolce metà o le foto dolcissime coi figli, ma non mancano quelli in costume. Che, a proposito di spettacolo, hanno letteralmente mandato in delirio i tanti follower. Alessia Marcuzzi, 47 candeline soffiate da poco anche se non si direbbe, è una visione in bikini. Ha curve e fisico talmente perfetti da poter far invidia a molte ventenni. Lo dimostra uno dei suoi ultimi scatti social realizzato sul bordo di una piscina mozzafiato, che si affaccia sull’oceano. Il micro bikini azzurro quasi si confonde con il celeste ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

