Alessandro Haber commosso: “Mia figlia Celeste è la cosa più bella del mondo” (Di martedì 31 dicembre 2019) A Vieni da me, Alessandro Haber, oltre a ripercorrere la sua carriera, ha anche parlato del suo rapporto con la moglie Antonella Bavaro e dell’amata figlia Celeste. La moglie, presente in studio, ha rivelato dei dettagli ancora inediti del celebre attore bolognese e di come si commuova pensando alla figlia. L’emozionante racconto di Haber: l’amore per la moglie Alessandro Haber spende parole d’amore per la moglie Antonella: “Donna meravigliosa, bravissima attrice. Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa sua. Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate”. La moglie, seduta in studio, ricorda la sera dell’incontro con il marito: “Avevo appena iniziato teatro ed è stato emozionante. Sono andata in camerino insieme a mia mamma per fargli i complimenti, lui mi ha invitato a cena e mia mamma non è venuta con me. Ci ha provato con me anche se con ... Leggi la notizia su thesocialpost

