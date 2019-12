Albano e Romina insieme a Capodanno sulle Dolomiti | Dopo il dolore di nuovo l’amore (Di martedì 31 dicembre 2019) Albano e Romina insieme a Capodanno? La foto scattata in un locale delle Dolomiti conferma la tesi che i due cantanti sono sempre più intimi, non solo sul palco ma anche nella vita. Albano Carrisi Dopo la morte di mamma Jolanda ha cercato di raccontare in occasione di diverse interviste l’affetto e l’amore che lo … L'articolo Albano e Romina insieme a Capodanno sulle Dolomiti Dopo il dolore di nuovo l’amore proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

r66kie : @Ioonette che hai contro albano e romina ?? - Nuanda771 : @ntrovola_tonze Tutta la vita Albano e Romina piuttosto che i nuovi Fedez, Gali e tutta quest’altra gentaglia che va tanto di sti tempi - Ioonette : che fortuna in cina si fanno il capodanno con i wayv e noi con albano e romina -