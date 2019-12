Al Bano Carrisi passa il Natale con Loredana Lecciso. Romina Power chiarisce - (Di martedì 31 dicembre 2019) Serena Granato Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, Al Bano Carrisi si sarebbe diviso tra le sue ex fiamme, dopo l'appello di pace lanciato di recente a Romina Power e Loredana Lecciso Dopo aver vissuto giorni difficili per via di una recente perdita familiare, Al Bano Carrisi è tornato al centro del gossip, alla luce di uno scatto divenuto virale e che ora divide l'opinione del web. In questi giorni sul profilo Instagram dell'ex del cantante, Loredana Lecciso, è apparsa una foto che immortala la stessa mentre è davanti ad un albero di Natale, insieme al figlio Al Bano Junior e Al Bano Senior (classe 1943, ndr). Le feste natalizie, dunque, si sono celebrate anche in casa Carrisi, così come si evince dalla foto in questione, postata durante la celebrazione del Natale 2019. L'ex velona di Striscia la notizia, originaria di Lecce e classe 1972, è riuscita -negli ... Leggi la notizia su ilgiornale

