Aiello inizia il nuovo anno con “Il cielo di Roma” (Di martedì 31 dicembre 2019) Aiello inizia il nuovo anno con “IL cielo DI Roma”, il singolo estratto dal suo album d’esordio “EX VOTO”, dal 1° gennaio 2020 in rotazione radiofonica. Aiello dà il benvenuto al 2020 con un brano dedicato alla città eterna, la sua amata Roma. “IL cielo DI Roma” racconta l’intimo legame che unisce l’artista alla capitale. Nel testo vengono evocate le origini di Aiello, vibrazioni e ricordi che non cambiano nel tempo, perché indelebili nella memoria. Fissare la notte, salire su un tetto, toccare le stelle, contemplare le lucciole, tutto questo accade sotto il cielo più ispirazionale del mondo, il cielo di Roma. Il brano è forse il più evocativo dell’intero disco, senza dubbio una fotografia inedita della città eterna. Dopo il tutto esaurito della data di Napoli dell’EX VOTO TOUR 2020, i numerosi successi del 2019, i sold out delle anteprime di Milano e Roma registrate in meno di 48 ore, ... Leggi la notizia su domanipress

periodicodaily : Aiello inizia il 2020 in radio: 'Il cielo di Roma' esce in rotazione - Spettacolo Periodico Daily - Tavianigiulia : #Aiello inizia il #2020 in #radio: “Il cielo di Roma” esce in rotazione -