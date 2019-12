Afghanistan papers, capitolo 3 – “So many people behave so stupidly” (Di martedì 31 dicembre 2019) 0. La guerra più pazza del mondo1. “Woefully deficient in human intelligence2. “Runnin’ over kids with MRAp“ L’idea è quella di creare un governo stabile, cosa ovviamente idiota perché l’Afghanistan non ha mai avuto un governo stabile. È proprio un’altro popolo con stili di vita opposti ai nostri, più o meno come se qui arrivasse il mullah Omar e decidesse di proibire la carne e di coprire le donne. Per farlo ti serve almeno un secolo di lavoro, lì i vertici esigono venga fatto in un anno. Come realizzare questa fantasia? Bè, la prima cosa che fai per modificare le abitudini di un popolo antico è l’alimentazione: per aumentare l’introito proteico, gli americani provano a far mangiare ai pastori afghani soia e tofu. Loro ne sono orripilati, ma gli americani continuano a farlo, perché trattasi di un “risky but honorable ... Leggi la notizia su termometropolitico

Afghanistan papers Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Afghanistan papers