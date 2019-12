“Accadrà nel 2020”. Nostradamus, profezie da brividi per il nuovo anno: niente sarà più come prima (Di martedì 31 dicembre 2019) Cosa succederà nel 2020? Come sarà l’anno nuovo? Le profezie di Nostradamus per il 2020, dalla crisi economica e il crollo delle borse all’intensificarsi del climate change, passando per la fine di regni longevi e lo scoppio di conflitti globali, ci preannunciano l’inizio di una nuova era. Dal suo primo libro pubblicato nel 1555 sono in molti a sostenere che Nostradamus abbia previsto con precisione una serie di eventi cruciali per la storia del mondo tra cui l’ascesa di Hitler gli attacchi terroristici dell’11 settembre, la rivoluzione francese, l’atterraggio sulla luna, la bomba atomica e l’assassinio dei Kennedy. Ovviamente non esiste una base scientifica per le teorie di Nostradamus, ma trattandosi del più importante autore di profezie della storia del mondo è interessante scoprire cosa avverrà nel 2020 secondo le sue previsioni. Continua dopo la foto Ecco allora le 7 principali ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

