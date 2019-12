Abusa di sua figlia, lei resta incinta e muore dopo il parto: l’uomo, ora, è stato arrestato (Di martedì 31 dicembre 2019) Tome Faba, 36 anni, è stato arrestato in Brasile con l’accusa di violenze sessuali su minore e omicidio colposo. l’uomo avrebbe Abusato della figlia 13enne, morta a seguito di una gravidanza Dovrà rispondere delle pesantissime accuse di violenza sessuale su minore e omicidio colposo nei confronti della figlioletta di 13 anni. Lui si chiama Tome … L'articolo Abusa di sua figlia, lei resta incinta e muore dopo il parto: l’uomo, ora, è stato arrestato NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

