Abetone: incidente a una sciatrice fiorentina: finisce in un torrente. Soccorsa con elicottero Pegaso (Di martedì 31 dicembre 2019) incidente a una ragazza di 20 anni, di Firenze: stava sciando quando ha perso il controllo degli sci finendo poi fuori pista e quindi in un torrente. Soccorsa dalla polizia, nell'incidente ha riportato la frattura di clavicola e spalla. La ragazza, al termine della pista dedicata a Celina Seghi, mentre effettuava una curva, ha perso il controllo degli sci andando a finire fuori dal manto nevoso e quindi in un torrente

