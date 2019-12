A26 Genova caduta calcinacci galleria Bertè, tragedia sfiorata: «Siamo allibiti» (Di martedì 31 dicembre 2019) La rete stradale ligure ancora una volta colpita: a crollare questa volta sono state delle grosse lastre di cemento dalla galleria Bertè, sulla A26 in direzione Genova. “Poco prima delle 18.30 – si legge in una nota di Autostrade per l’Italia – sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud per consentire le operazioni di rimozione di materiali in carreggiata all’altezza del km 13 all’interno della galleria ‘Bertè’. Non sono coinvolti veicoli. Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento”. A26 Genova, crollo calcinacci: solo per caso nessun veicolo travolto L’episodio, avvenuto ... Leggi la notizia su urbanpost

