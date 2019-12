A Roma l’Embassy’s Got Talent Christmas Party (Di martedì 31 dicembre 2019) Oltre una trentina di diplomatici e funzionari stranieri accreditati in Italia, ma anche rappresentanti di istituzioni straniere ed alcuni giornalisti, hanno partecipato all’”Embassy’s Got Talent Christmas Party”, organizzato dalla INTI Diplomatic Service nella suggestiva scenografia del Gran Melià Hotel Villa Agrippina al Gianicolo per il tradizionale scambio di auguri. A fare da ottima ed accogliente padrona di casa è stata Isabel Mantilla, general manager di INTI Diplomatic Service, affiancata dalla simpatica “spalla” di Andrea Fiorentini, general manager di Villa Agrippina. La serata è stata un riuscito cocktail di amicizia, allegria, spensieratezza e cordialità senza frontiere, è proprio il caso di dirlo, in una cornice in cui allo squisito buffet internazionale, predisposto abilmente da Carmine Buonanno, chef di casa, si è affiancata una vivace e divertente colonna ... Leggi la notizia su ildenaro

