“A Los Angeles la mia passione per il cinema è lavoro. Qui posso esprimere il mio potenziale” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Nella mia famiglia c’era l’idea che ‘i sogni sono sogni’ e che bisogna ‘imparare l’arte e metterla da parte’, senza mai inseguire le proprie passioni. Ma venendo qua negli Stati Uniti ho capito che i sogni si possono realizzare, basta impegnarsi fino in fondo. E crederci”. Sara Alessandrini viene da un paesino vicino Cesena, ha 31 anni e da quattro vive a Los Angeles dove, grazie alla tenacia e alla passione per il cinema, è riuscita a diventare facility manager dell’Egyptian Theatre, la più antica sala di proiezione di Hollywood. “È nata negli anni ’20 – racconta –. All’epoca davano lo stesso film per un anno. Davanti allo schermo c’era un piccolo palcoscenico e prima di ogni proiezione mettevano in scena uno spettacolino”. Sara al telefono descrive un luogo magico, con un grande cortile per ospitare eventi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

