911 episodi della prima stagione in replica di mercoledì 1 gennaio (Di martedì 31 dicembre 2019) 911 la prima stagione in replica su Rai 2 in attesa della seconda Prosegue l’appuntamento in replica con ben 4 episodi della prima stagione di 911 in onda mercoledì 1 gennaio 2020 su Rai 2. Il tutto in attesa della seconda stagione che debutterà il 13 gennaio sempre su Rai 2. La serie prodotta da Ryan Murphy ha raggiunto intanto la terza stagione e si appresta a dar vita anche a uno spinoff. Ecco i 4 episodi di oggi: 911 anticipazioni puntate 1 gennaio Rai 2 1×05 Punto d’origine La squadra deve intervenire quando un edificio crolla nel corso di un matrimonio indù. Eve, l’ex di Henrietta (Aisha Hinds) le chiede aiuto per ottenere la libertà condizionale ma questo porta a una brutta litigata con la moglie. Abby deve ritrovare la madre e si fa aiutare da Buck. Bobby ammette al suo confessore di aver ucciso accidentalmente tutta la sua famiglia 5 anni prima quando, ... Leggi la notizia su dituttounpop

