38 motivi per cui il 2019 è stato un anno fantastico - articolo (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 è stato un anno piuttosto difficile per l'industria del gaming, per una serie di ragioni. Tuttavia è bene fermarsi a riflettere anche su quelli che sono stati gli aspetti positivi dell'anno appena passato, tra grandi giochi che hanno raggiunto gli scaffali, una crescita significativa del mercato e la nascita di nuove, entusiasmanti compagnie.Non dimentichiamo, in fondo, che i videogiochi sono una delle forme di entertainment più immersive in assoluto, progettata specificamente per emozionare e divertire il pubblico.Sotto questo punto di vista, il 2019 ci ha dato molti motivi per cui cui essere felici e abbiamo pensato di chiudere l'anno con un bel ripasso dei migliori avvenimenti legati all'industria.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

ilfoglio_it : Il 2019 è stato orribile per le ferite inferte all’economia dal populismo grillo-leghista. Gli italiani sono pessi… - pulpxsam : so che non sarà così per ovvi motivi: 1) non è il tipo da fare queste cose 2) è con i suoi amici 3) non mi pensa da… - Eurogamer_it : Da opere di beneficenza a console a manovella: ecco i 38 motivi per cui il 2019 è stato un anno fantastico! -