20enne danneggia un’opera di Picasso da 23 milioni di euro (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 28 dicembre scorso, un ragazzo di 20 anni ha danneggiato, si sospetta volontariamente, un’opera di Picasso dal valore di 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro, esposta alla Tate Modern Gallery. A raccontare la notizia è la Bbc. L’opera danneggiata L’opera di cui si parla è Busto di donna (1944). L’opera raffigura l’amante di Picasso, Dora Maar, dipinta a Parigi, nel maggio del 1944. Shakeel Massey, il 20enne presunto responsabile, ha rivelato che negherà ogni accusa. Il ragazzo resterà in custodia cautelare fino al prossimo 30 gennaio, quando è prevista la prima udienza. La Tate Modern Gallery, intanto, ha rimosso il dipinto Busto di donna e l’ha consegnato in mano a degli esperti per valutare il danno. L’opera sarebbe stata strappata, ma non sono stati forniti altri dettagli sulle sue condizioni. L'articolo 20enne danneggia un’opera di Picasso da 23 ... Leggi la notizia su thesocialpost

