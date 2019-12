2019, l'anno degli incedi: dall'Amazzonia al Notre Dame, fino alle "piazze" (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 va in archivio portando con sé non solo la morte del capo dell'Isis al-Baghdadi, ma anche una serie di eventi che... Leggi la notizia su today

virginiaraggi : Nel 2019 + 78% di #StradeNuove rispetto all’anno precedente. In due anni abbiamo riqualificato oltre 1 milione di m… - MarroneEmma : Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020… - juventusfc : IL 2019 DI CRISTIANO RONALDO ?????? Un anno di trofei, SIUUU, gol pesanti e grandi giocate. Quanto vi ha fatto emoz… -