11 adorabili citazioni di Ryan Gosling sulla paternità (Di martedì 31 dicembre 2019) Questo post è apparso per la prima volta su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoRyan Gosling conosce bene le forti emozioni che accompagnano la paternità.L’attore nominato agli Oscar e la sua compagna, l’attrice Eva Mendes, hanno due figlie – Esmeralda e Amada. Da quando è diventato padre, nel 2014, Gosling ha parlato apertamente di questa esperienza che lo ha cambiato nel profondo.Ecco undici perle dell’attore a proposito di paternità.Sull’esperienza di diventare genitore“Per tutta la vita, ti parlano di cosa si prova ad avere figli, e tutti quei cliché sono veri. Credevo di sapere già che sarebbe cambiato tutto, ma finché non lo vivi sulla tua pelle, non puoi capire davvero cosa significa.”Sul vivere in una casa piena di donne“Un paradiso. È come passeggiare ... Leggi la notizia su huffingtonpost

