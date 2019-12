10 ristoranti da non perdere nel 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Avvertenza: questa non è una classifica ma una piccola selezione di dieci straordinarie insegne in altrettante regioni tra le centinaia di eccellenti tavole italiane. Indirizzi con particolarità uniche, a volte in edifici storici di raro romanticismo e dove la ricerca quotidiana del miglior risultato possibile è il pilastro portante dell’impresa. Assistita, giorno dopo giorno, da passione e sacrifici verso l’espressione di una precisa identità culinarie a sua volta declinata in percorsi stellati, ristoranti della tradizione e trattorie popolari. Per un motivo o per l’altro, tutte tappe gastronomiche da provare almeno una volta nella vita. Buona lettura e vi auguriamo un 2020 pieno di cose buone. Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio, LombardiaIndirizzo scolpito nella storia della gastronomia italiana ed al vertice delle preferenze ... Leggi la notizia su huffingtonpost

RealEmisKilla : Tipo: conosco persone benestanti che non si fanno mancare nulla. Bei vestiti, orologio di lusso, viaggi importanti,… - Maurizi53028601 : RT @distefanoTW: Caro Sindaco @virginiaraggi , non abbiamo sentito ancora una sua parola sul capodanno che si terrà nel palazzo occupato da… - giovanni_7 : RT @distefanoTW: Caro Sindaco @virginiaraggi , non abbiamo sentito ancora una sua parola sul capodanno che si terrà nel palazzo occupato da… -