Ziliani: il ritorno di Ibra sarà adrenalina per tutti (Di lunedì 30 dicembre 2019) “La domanda è: se Zlatan Ibrahimovic fosse già stato in forza al Milan, la festa di compleanno a base di champagne e karaoke data da Calabria la sera di Atalanta-Milan 5-0 si sarebbe svolta lo stesso oppure Ibra avrebbe mandato a casa tutti a calci nel sedere? Forse il discorso non si pone nemmeno perché un Milan con Ibra in campo, c’è da giurarlo, non sarebbe mai affondato in modo tanto inglorioso”. Esordisce così, sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, nel commentare il ritorno di Ibra al Milan. Un ritorno che sa di adrenalina scrive. “La verità è che il ritorno di Ibra sui nostri schermi rimette adrenalina in circolo in tutti, dai compagni agli avversari, dagli arbitri agli addetti ai lavori, perché Zlatan non guarda in faccia a nessuno; e a torto o a ragione, la cosa che predilige è andare allo scontro. “Io sono fatto così – ha detto -, voglio fare errori e ... Leggi la notizia su ilnapolista

