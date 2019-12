Zac Efron, prime parole dopo la malattia: ecco come sta [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Solamente poche ore fa, la notizia del ricovero d’urgenza di Zac Efron aveva giustamente mandato nel panico i milioni di fan dell’attore americano in giro per il mondo. L’ex teen idol, ora star affermata nel circuito più maturo della produzione cinematografica americana, era impegnato in Papua Nuova Guinea per la realizzazione di un docu-reality. Il titolo della produzione, partita a inizio dicembre e protrattasi nel corso del mese, era infatti Killing Zac Efron; una sorta di macabra previsione, visto l’improvviso ricovero dell’attore incorso nei giorni precedenti a Natale. Secondo le fonti americane, Zac Efron avrebbe infatti contratto una improvvisa forma di tifo che lo avrebbe costretto al ricovero e al rientro a casa anticipato. dopo circa una settimana di silenzio, seguita al periodo natalizio trascorso sotto osservazione, Efron ha infine raccontato la ... Leggi la notizia su velvetgossip

