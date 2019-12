Zac Efron | le prime parole dell’attore dopo il ricovero d’urgenza

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Zacsta bene e rassicura i numerosi fan che si erano presi un bello spavento alla notizia del suoin seguito a un’infezione batterica contratta in Papua Nuova Guinea durante le riprese del docu-reality Killing Zac. Zac, il messaggioaver rischiato di morire Su Instagram infatti il bell’attore posta uno scatto circondato da ragazzi del posto e scrive: “Sono molto grato a tutti. Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea ma mi sono ripreso velocemente e ho portato a termine le mie incredibili 3 settimane sul posto. Sono tornato a casa per le vacanze con i miei amici e la famiglia. Grazie per tutto l’amore e l’interessamento, ci vediamo nel 2o20”. View this post on Instagram Very thankful to everyone who has reached out. I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and ...

