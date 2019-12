Zac Efron ha rischiato la vita per un' infezione

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Zacha recuperato rapidamente dopo aver contratto una «forma di tifo o similebatterica» durante la registrazione di un programma in Papua Nuova Guinea. È stato lo stesso attore a tranquillizzare sulle sue condizioni postando domenica notte una foto assieme a un gruppo di ragazzi di Papua Nuova Guinea dove ha trascorso tre settimane filmando un reality di survivalismo intitolato Killing Zac. Il Sunday Telegraph aveva ieri riferito del ricovero d'urgenza della star in un ospedale australiano dopo aver contratto un'mentre metteva alla prova le sue capacità di sopravvivenza nella natura isolata. Trasportato in aereo a Brisbane, l'attore era stato sottoposto a terapia e rientrato negli Stati Uniti, riferiva lo stesso giornale, alla vigilia di Natale. Sabato scorso era stato fotografato a Los Angeles, prima dell'uscita ...

