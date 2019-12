Zac Efron ha rischiato la vita, ecco le sue prime parole dopo l’incidente (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono trascorse solo poche ore dalla notizia che ha fatto il giro del web: Zac Efron, ex star Disney, conosciuto principalmente per il ruolo di Troy Bolton in High School Musical, ha rischiato la vita durante le riprese di un reality in Papua Nuova Guinea. Il reality in questione, Killing Zac Efron, sembrava già preannunciare il triste destino dell’attore che, nonostante il brutto colpo subito, è riuscito a cavarsela sopravvivendo al brutto incidente. ecco le prime parole del giovane pubblicate sul suo profilo Instagram dopo la tragica avventura: Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno contattato. Mi sono sentito male in Nuova Guinea ma sono tornato in fretta e ho concluso tre fantastiche settimane in Papua Nuova Guinea. Sono a casa per le vacanze con i miei amici e la mia famiglia. Grazie per tutto l’affetto e la preoccupazione, ci vediamo nel 2020! Il programma, ... Leggi la notizia su trendit

