Zac Efron ha rischiato la morte girando il reality “Killing Zac Efron”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Zac, l’attore conosciuto dalle ragazzine per la sua partecipazione nel cast di “High School Musical” negli anni 2000, è quasi morto durante le riprese di unshow di sopravvivenza. Ironia della sorte, questo si chiamava proprio “Killing Zac“, vale a dire “Uccidendo Zac“. Zacquasi morto ad unL’attore si era sempre detto contento di partecipare alla serie, che sarebbe dovuta andare in onda a giugno 2020. L’attore aveva dichiarato di essere entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate. Durante le riprese, l’interessato doveva dimostrare di sapersela cavare in un luogo remoto della Papua Nuova Guinea per quasi un mese. Le cose non sono però andate come sperava. Tra un’esperienza estrema e l’altra, Zac avrebbe contratto una forma di tifo o simile ...

trash_italiano : Zac Efron è quasi morto durante un reality: trasportato d'urgenza in ospedale - VanityFairIt : È stato salvato da un volo tra la vita e la morte verso Brisbane - Ciastenkidrauhl : RT @Daninseries: Zac Efron ha rischiato seriamente di morire durante le riprese di un reality chiamato KILLING ZAC EFRON. Ora, io per il p… -