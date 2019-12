Zac Efron ha rassicurato i fan sulle sue condizioni | dopo aver rischiato la vita a causa

Leggi la notizia su news.mtv

(Di lunedì 30 dicembre 2019) "Mi sono ammalato in Papua New Guinea" Zachai fansueladi un’infezione News Mtv Italia.

trash_italiano : Zac Efron è quasi morto durante un reality: trasportato d'urgenza in ospedale - zombie_mich : RT @bradleysbitch: Zac Efron fammi il piacere di tornare in Sardegna che passeggiare in mezzo alle pecore è più sicuro di qualsiasi altra c… - a_seaheart : RT @ItsChiaraPre: Ma in che senso abbiamo quasi rischiato di perdere Zac Efron per un reality? AMORE MIO, TORNA A CANTARE CON I WILDCATS… -