Zac Efron è fuori pericolo e rassicura i fan | Mi sono ripreso velocemente

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Zacnon corre più alcun. Dopo unasa infezione batterica contratta in Papua Nuova Guinea, l’attore statunitense hato tutti sul proprio profilo Instagram, postando una foto che lo ritrae circondato da un gruppo di ragazzi.“Grazie a tutti coloro che sifatti sentire. Miammalato in Papua Nuova Guinea ma mie ho potuto concludere tre splendide settimane lì”. - ha scritto Zacsul proprio profilo - “tornato a casa per passare le Feste con la mia famiglia e gli amici. Grazie per l’amore e per esservi preoccupati, ci vediamo nel 2020″. Visualizza questo post su InstagramVery thankful to everyone who has reached out. I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G. I’m home for the holidays with my friends and ...

