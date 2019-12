Zac Efron | dopo aver rischiato di morire | «Ora sto meglio | grazie per l’affetto»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019) ZACZace Sami MiróZacè fuori pericolo. In molti si erano preoccupatila notizia che l’attore era stato ricoverato d’urgenza in Papua Nuova Guinea a causa di «una forma di tifo o una simile infezione batterica»: a sgombrare il campo da ansie e possibili fake news ci pensa lui stesso, con un messaggio social che ha il sapore del bollettino medico: «È vero, mi sono ammalato, però mi sono ripreso velocemente». «Così ho potuto concludere le mie tre splendide settimane in Papua Nuova Guinea», si legge sul suo profilo Instagram, accanto ad una simpatica foto che lo ritrae in mezzo ad un gruppo di ragazzi. «Ora sono a casa con la mia famiglia e i miei amici per le vacanze», conclude. «a tutti per l’interessamento, per i messaggi che mi avete mandato e perche mi avete dimostrato. Ci vediamo nel 2020». Insomma, Zac se l’è vista davvero brutta, ma il ...

