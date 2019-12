Yari Carrisi sconvolge | “mamma Romina mi offriva la marijuana”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Di recente una rivelazione diha sconvolto tutti. Il figlio diPower e Al Bano ha deciso di seguire le orme sei suoi genitori, diventando anche lui un musicista. Anche se non vive più in Italia, il 46enne è molto seguito dal pubblico italiano e spesso si esibisce anche insieme al papà e alla mamma.poco tempo fa in un’intervista ha svelato un piccolo dettaglio che riguarda lui e sua madre lasciando i lettori senza parole. A quanto, proprio insieme aavrebbe condiviso un brutto vizio della cantante. Vediamo nei dettagli cosa ha confessato.Power avrebbe offerto della droga a suo figlioè molto legato ai suoi genitori. Qualche tempo fa, però, il figlio di Al Bano ha fatto una confessione choc sul suo passato che lo lega alla madrePower. Parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta tanto che quasi nessuno gli ha ...

