West Ham, dopo Pellegrini anche Maresca lascia gli Hammers (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nonostante la proposta del West Ham a Enzo Maresca di rimanere nello staff di Moyes, l’ex Palermo ha lasciato gli Hammers dopo Manuel Pellegrini (esonerato) anche Enzo Maresca ha lasciato il West Ham. Nel maggio 2018, l’ex centrocampista aveva firmato un contratto triennale con il club inglese, come vice allenatore di Pellegrini. Il lavoro svolto da Maresca ha convinto la dirigenza degli Hammers a offrirgli un ruolo nello staff di Moyes (che è subentrato a Pellegrini). Ma l’ex centrocampista è rimasto fedele al suo vecchio staff rifiutando la proposta. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

