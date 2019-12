Wanna Marchi e Stefania Nobili, insegnano a pagamento come diventare venditrici - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roberta Damiata In vendita al prezzo di 500 euro la Masterclass di Wanda Marchi e Stefania Nobile, su come diventare venditrici e imprenditrici A leggerla sembra una di quelle fake news. Una cosa che va riletta due volte tanto può sembrare curiosa, ed invece no, la notizia è vera, ed anzi sta ottenendo un grande riscontro da parte dei social che in poco tempo l’hanno fatta diventare virale. Wanda Marrchi e Stefania Nobile, le due televenditrici più note della tv salgono in cattedra come due vere professoresse, per insegnare come si vende e dare preziosi consigli su una materia che conoscono molto bene. “Saremo delle consigliere più che delle professoresse. Era un desiderio che avevamo da tanto tempo, lo abbiamo realizzato con l’aiuto della tecnologia odierna prendendo uno spazio in una piattaforma senza bisogno di nessuno. Noi a differenza di altri corsi che garantiscono ... Leggi la notizia su ilgiornale

