Wanna Marchi e la figlia cambiano vita | ora sono insegnanti

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe chee suaStefania Nobile, oggi stiano vivendo una nuovadopo la prigione. E quasi per ironia della sorte, nonostante le molteplici accuse per truffa, le due donne attualmente tengano un corso online per perfetti venditori. Madre einfatti hanno scontato in carcere diversi anni di condanna per truffa aggravata in merito alle controverse televendite. Oggie suasitrasferite in Albania dove sul web tengono un corso per insegnare: “Tutte le migliori tecniche comunicative nel mondo delle vendite“. Madre esi adoperano per ‘creare’ perfetti venditori.e suasul web A diffondere l’informazione,state le stesse donne sul loro profilo Instagram. Secondo quando si apprende dalla sponsorizzazione sul sociale, ...

trash_italiano : Wanna Marchi e Stefania Nobile aprono i corsi per imparare a comunicare - LukosRain : @HuffPostItalia Nel 2020, durante la lotta alle falsità spacciate ogni giorno, ancora nutriamo il cervellino degli… - zazoomblog : Wanna Marchi e Stefania Nobile aprono i corsi per imparare a comunicare - #Wanna #Marchi #Stefania #Nobile -